शशिकांत तिवारी, भोपाल। जुलाई 2024 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) सहित तीन कानूनों में नए प्रावधानों को देखते हुए अब केंद्र सरकार मॉडल पुलिस एक्ट तैयार कर रही है। यह केंद्र सरकार के 1861 के पुलिस एक्ट की जगह लेगा। अपराध की चुनौतियों को देखते हुए इसमें बड़े स्तर पर परिवर्तन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) इसमें अपराधों की बदलती प्रकृति और तकनीक के अनुरूप प्रावधान शामिल करेगा।

हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों के अधिकारियों से सुझाव लिए गए। मॉडल एक्ट राज्यों को भेजा जाएगा। वे जरूरत के अनुसार इसके आधार पर एक्ट और रूल (नियम) बनाकर लागू कर सकेंगे। बता दें, वर्ष 2005 और 2015 में बीपीआरएंडडी ने आदर्श पुलिस मैन्युअल बनाया था पर अब एक्ट तैयार किया जा रहा है।

नए एक्ट में एआई के पुलिसिंग में उपयोग, साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रविधान, नशीले पदार्थों के कारोबार पर कार्रवाई और आधुनिक संसाधन जुटाने पर जोर रहेगा। पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाएगा। इससे राज्यों के पुलिस कानूनों और प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी।