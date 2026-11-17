डिजिटल डेस्क, भोपाल। बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान ने देश की पहली स्वदेशी हाई पैथोजेनिक बर्ड फ्लू वैक्सीन विकसित की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर को इस वैक्सीन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। अब तक इस बीमारी से बचाव के लिए भारत को दूसरे देशों में विकसित वैक्सीन पर निर्भर रहना पड़ता था।

संस्थान ने H5N1 क्लेड 2.3.2.1ए अत्यधिक रोगजनक (हाई पैथोजेनिक) एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ यह वैक्सीन तैयार की है। इसका इस्तेमाल मुर्गियों को बर्ड फ्लू के खतरनाक संक्रमण से सुरक्षा देने के लिए किया जाएगा। मुर्गियों के साथ इंसानों की सुरक्षा के लिए भी अहम राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान के निदेशक डॉ. अनिकेत सान्याल के मुताबिक, बर्ड फ्लू को केवल मुर्गियों तक सीमित बीमारी मानना सही नहीं है। इसका वायरस इंसानों तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में मुर्गियों का समय पर टीकाकरण मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।