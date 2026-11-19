राज्य ब्यूरो, भोपाल। मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए चलाए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस और इंडी गठबंधन अब तक दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहा था। अब इसी सिलसिले में अलग-अलग राज्यों की राजधानी में रैलियां होंगी। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के भोपाल से की जाएगी।

इंडी गठबंधन ने 12 दिसंबर को यह रैली प्रस्तावित की है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य दलों के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे।

दिल्ली की बैठक में बनी रणनीति दिल्ली में गुरुवार को एसआईआर को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को देश के अलग-अलग हिस्सों में ले जाने को लेकर चर्चा हुई। इसमें तय किया गया कि आगामी 12 दिसंबर को भोपाल में इंडी गठबंधन की बड़ी रैली की जाएगी। वोट रक्षक मार्च भी निकाला जाए। ऐसे कार्यक्रम अन्य राज्यों की राजधानी में भी होंगे।