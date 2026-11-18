डिजिटल डेस्क, हरदा। हरदा-मगरधा मुख्य मार्ग पर मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। बरखेड़ी बस स्टॉप के पास रात करीब 10 बजे दो बाइक आमने-सामने टकरा गईं। हादसे में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हुई। मृतकों में 10 साल का बच्चा और एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।

पिता के साथ बाइक पर जा रहा था 10 वर्षीय पुत्र हादसे में भुराली निवासी दिलीप पिता विश्राम (40) और उनके बेटे आयुष (10) की मौत हो गई। आयुष कक्षा पहली का छात्र था। दोनों एक बाइक पर सवार थे। दूसरी बाइक पर दुलिया निवासी देवेंद्र पिता अजब वर्मन (55) सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वह रहटगांव तहसील कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे।