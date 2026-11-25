डिजिटल डेस्क, गुना। जिला अस्पताल परिसर में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक डॉक्टर की कार अचानक अनियंत्रित होकर वहां मौजूद मरीजों और अन्य लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। हादसे में कार चला रहे डॉक्टर समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों में तीन महिलाएं और एक बालक भी शामिल हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अस्पताल परिसर में अचानक बेकाबू हुई कार ने वहां मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। डॉक्टर समेत पांच लोग घायल कार की चपेट में आने से डॉक्टर को भी चोटें आई हैं। हादसे में घायल तीन महिलाओं और एक बालक सहित सभी पांच लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के कर्मचारियों और मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल घायलों को संभाला और इलाज की व्यवस्था की।