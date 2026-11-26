डिजिटल डेस्क, सागर। जिले के रहली क्षेत्र से नौ बार के भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। हालांकि, इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी है। बहेल स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन समारोह में भार्गव ने कहा कि कोपरा सिंचाई परियोजना का बांध बनवाने के बाद वे राजनीति छोड़ देंगे। उनके इस बयान ने क्षेत्र में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी।

8 साल पहले स्वीकृत हुई थी सिंचाई परियोजना दरअसल, रहली क्षेत्र में प्रस्तावित कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना को चार अक्टूबर 2018 को प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमिपूजन भी किया था। तब परियोजना की लागत 292.38 करोड़ रुपये थी और 9,990 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था।