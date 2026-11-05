33 दिन तक देता रहा चकमा, बहन से बात करने की चाह में पुलिस के हत्थे चढ़ा पूर्व IAS की हत्या का आरोपी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पूर्व आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या कर 33 दिनों से फरार चल रहे वरुण कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इतने दिनों तक वह मोबाइल फोन से दूरी बनाकर और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को छकाता रहा। उसे भरोसा था कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने से पुलिस उसकी लोकेशन नहीं तलाश पाएगी और लूट की रकम के सहारे वह बेखौफ घूमता रहेगा। लेकिन बहन से बात करने की चाह में फोन कॉल करने से पुलिस को उसका सुराग मिला और आखिरकार वह पकड़ा गया।

दोस्त के मोबाइल से किया कॉल पुलिस सूत्रों के अनुसार दो नवंबर की सुबह करीब आठ बजे उसने अपने दोस्त के मोबाइल से पटियाला में रहने वाली बहन को फोन किया। पुलिस ने उसके सभी रिश्तेदारों के नंबर को पहले से ही सर्विलांस पर ले रखा था। सर्विलांस के जरिए पुलिस वरुण के दोस्त तक पहुंच गई।