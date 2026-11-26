डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में फर्जीवाड़े का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक, काउंसिल से गधे की तस्वीर के साथ 'डंकी' के नाम पर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया। मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। टीटी नगर पुलिस ने इस शिकायत पर एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार और काउंसिल के एक अधिकारी को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है।

थाना प्रभारी की ओर से 26 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में दोनों पक्षों को शिकायत के संबंध में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत में आरोप है कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन जारी करते समय जरूरी दस्तावेजों और शैक्षणिक योग्यता का समुचित सत्यापन नहीं किया गया।

तीन साल से उठा रहे नर्सिंग व्यवस्था में गड़बड़ियों का मुद्दा एनएसयूआई नेता रवि परमार का कहना है कि वह पिछले तीन वर्षों से प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता, निरीक्षण, प्रवेश प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

उनका कहना है कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन केवल एक प्रमाण-पत्र नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने की कानूनी पात्रता से जुड़ा दस्तावेज है। ऐसे में यदि बिना शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों की जांच किए रजिस्ट्रेशन जारी किए जाते हैं, तो यह स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है।