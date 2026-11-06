दिल्ली से बस में बैठकर भोपाल आ रहा था ड्रग तस्कर, सोनकच्छ टोल पर 6.64 किलो एंफेटामाइन के साथ गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, भोपाल। बस से ड्रग तस्करी के मामले मध्य प्रदेश में आए दिन सामने आ रहे हैं। अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) भोपाल पर एक माह में तीन बार ड्रग जब्त की गई है। वहीं, एक अन्य मामले में गोविंदपुरा थाने के सामने ड्रग पकड़ाई थी। गुरुवार को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने दिल्ली से बस से भोपाल आ रहे ड्रग तस्कर को सोनकच्छ टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया।

तलाशी लेने पर उसके पास से 6.64 किलो एंफेटामाइन (सिंथेटिक) ड्रग बरामद की गई है। आरोपी के बैग में तीन पैकेट में यह ड्रग रखी हुई थी। बैग में छुपा रखी थी ड्रग डीआरआई को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक तस्कर दिल्ली से बस के जरिए भोपाल अपने साथ ड्रग लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने पांच नवंबर गुरुवार को दोपहर सोनकच्छ टोल प्लाजा के पास बस के पहुंचने पर संदिग्ध को रोककर तलाशी ली। इस दौरान आरोपी के हल्के भूरे रंग के बैग से चमकीले चांदी रंग के तीन प्लास्टिक पैकेट मिले।