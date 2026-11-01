राम मंदिर चंदे से लेकर वोट चोरी तक, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने उठाए कई बड़े सवाल

डिजिटल डेस्क, राजगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की रामभक्ति पर उन्हें न पहले विश्वास था, न आज है, क्योंकि अयोध्या के संतों ने वर्ष 1993 में ही राम मंदिर के चंदे में गड़बड़ी की शिकायत की थी। दिग्विजय के अनुसार, विहिप के लोग रामभक्ति के नाम पर केवल चंदा उगाहने में लगे थे। करीब 1400 से 1500 करोड़ रुपये एकत्रित हुए थे, जबकि विहिप ने केवल 8.29 करोड़ रुपये बताए थे।

यह आरोप दिग्विजय ने शनिवार को राजगढ़ में लगाया। सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के साथ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने भगवान रामदेवजी मंदिर परिसर में पत्रकारों से वार्ता में कहा कि पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्री रहते बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तब राव ने विवादित ढांचे से अलग करीब 67 एकड़ शासकीय जमीन का अधिग्रहण कर राम मंदिर के लिए आरक्षित की थी। जमीन का हस्तांतरण होना था, लेकिन इसी दौरान हुए आम चुनाव के बाद राव प्रधानमंत्री नहीं रहे। आने वाली सरकारों ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया।