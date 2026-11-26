डिजिटल डेस्क, ओरछा। सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा लेकर ओरछा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को श्रीरामराजा सरकार के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने हिंदुत्व को धर्म के बजाय पहचान बताते हुए कहा कि हमारा वास्तविक धर्म सनातन है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर धार्मिक आस्था और भगवान राम के नाम को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम अनंत हैं और हजारों वर्षों से उनकी आस्था कायम है। राम किसी राजनीतिक दल के सत्ता में आने के बाद अस्तित्व में नहीं आए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम की महिमा राजनीति से कहीं बड़ी है। यात्रा के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भाजपा नेताओं के गांवों में प्रवेश का विरोध करने की अपील भी की।

रामराजा और महाकाल मंदिर के चंदे में गड़बड़ी का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने ओरछा के श्रीरामराजा सरकार मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर में चंदे की राशि में हेराफेरी होने के आरोप लगाए। रामराजा मंदिर के खजाने की जांच के लिए गठित समिति की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए आशंका जताई कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों को शामिल किया जा सकता है।