'हिंदुत्व नफरत, हिंसा और झूठ का मार्ग', गुना में दिग्विजय सिंह ने भाजपा-RSS पर साधा निशाना; बोले- 'सनातन ही धर्म'

डिजिटल डेस्क, गुना। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ का बुधवार रात जिले के आरोन में स्थित सनकादिक आश्रम में विश्राम हुआ। इस दौरान नगर में अनूठा नजारा देखने को मिला, जहां नागरिकों ने नगर को रंगीन रोशनी से सजाया और दीपों से रास्ते को रोशन किया। इस दौरान आश्रम में एक आमसभा भी हुई।

सभा की शुरुआत में अभिराज यादव ने अंग्रेजी में स्वागत भाषण देते हुए दिग्विजय सिंह का अभिनंदन किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि सनातन धर्म सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है और ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ सनातन के मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है।

भाजपा-आरएसएस पर हिंदुओं को गुमराह करने का आरोप इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व के रास्ते पर चलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म हिंदुत्व नहीं है, बल्कि सनातन ही सही धर्म है। सनातन प्रेम और अहिंसा का मार्ग है, जबकि हिंदुत्व नफरत, हिंसा, झूठ और अफवाह का मार्ग है।

वोट चोरी को लेकर फिर मुखर उन्होंने यह भी कहा कि वोट और नोट चोरी के खिलाफ उन्होंने यह पदयात्रा निकाली है और उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बात की। यात्रा के आरोन पहुंचने से पहले तमेड़ी, झाझोन, अमरपुरा और शहरोक आदि गांवों के ग्रामीणों ने स्वागत किया।