डिजिटल डेस्क, छतरपुर। स्वामी रामदेव द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी को लेकर चल रहीं चर्चाओं के बीच बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार करने के बजाय संयम और सहिष्णुता का संदेश दिया है। छतरपुर स्थित धाम पर आयोजित दरबार में उन्होंने कहा कि संतों की प्रशंसा और आलोचना, दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। किसी की टिप्पणी पर विवाद खड़ा करना उनका उद्देश्य नहीं है।

धीरेंद्र शास्त्री ने अपने समर्थकों से इस विषय को विवाद का रूप नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य हिंदू समाज और संतों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। उन्होंने पूरे प्रकरण को यहीं विराम देने का आग्रह किया।