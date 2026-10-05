एक लाख करोड़ से बने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे में रतलाम के पास आई दरार, दो लेन बंद कर मरम्मत का कार्य शुरू

डिजिटल डेस्क, रतलाम। करीब एक लाख करोड़ रुपये की लागत से बने दिल्ली-मुंबई एटलेन एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रतलाम जिले से गुजर रहे एक्सप्रेस-वे की नई दिल्ली जाने वाली लेन पर शिवगढ़ के पास अंडरपास के ऊपर दरार दिखाई दी है। इसके बाद एनएचएआई ने दो लेन बंद कराकर मरम्मत का काम शुरू किया है।

अंडरपास के ऊपर ब्रिज डेक स्लैब में दिखी दरार जिस स्थान पर दरार दिखाई दी है, वह अंडरपास के ऊपर ब्रिज डेक स्लैब का हिस्सा है। इसके नीचे करीब 30 फीट की गहराई है। जांच के लिए दरार वाली जगह के आसपास करीब दो वर्गमीटर क्षेत्र में सड़क खोदी गई है। प्रभावित हिस्से की सुरक्षा के लिए ग्रीन नेट भी लगाया गया है।