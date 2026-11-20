राज्य ब्यूरो, भोपाल। अगले साल भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करने और औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को लेकर 24 नवंबर से होने वाली मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की विदेश यात्रा स्थगित हो गई है। 'एक्स' पर पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सात से 11 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। इसकी प्राथमिकता को देखते हुए दौरा स्थगित करने का निर्णय लिया है।

विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा के बाद लिया फैसला विदेश दौरा स्थगित करने से पहले मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में संभावित विधेयकों और सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की प्रस्तावित यात्रा रद करने का निर्णय लिया।