जन-विश्वास अभियान में CM मोहन का बड़ा एक्शन, बड़वानी में 7 अधिकारी निलंबित; AI पर छात्रों को दी नसीहत

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़वानी में जन-विश्वास अभियान के दौरान आम लोगों, किसानों और विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अनावश्यक देरी के मामलों को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने सात अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और जनता के बीच भरोसा मजबूत करना तथा लोगों की समस्याओं का मौके पर ही प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही या शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी मिलने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

स्कूल में शिक्षक की भूमिका में नजर आए मुख्यमंत्री व्यस्त कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बोरलाय भी पहुंचे। यहां उन्होंने छात्र-छात्राओं से संवाद किया और सवालों के जवाब दिए। छात्र अभिषेक ने जब मुख्यमंत्री से पूछा कि उनके जीवन में AI का क्या महत्व है, तो डॉ. यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी भी तकनीक पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीक हमारी क्षमताओं को बेहतर बनाती है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को समझाया कि AI अपने पास उपलब्ध डेटा के आधार पर निष्कर्ष देता है, इसलिए तकनीक का उपयोग करते समय मानवीय विवेक और समझ को भी महत्व देना चाहिए। नामांतरण में देरी पर तहसीलदार समेत तीन निलंबित जन-विश्वास अभियान के दौरान सामने आई शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। नामांतरण का काम समय पर नहीं करने के मामले में तत्कालीन तहसीलदार आशा परमार और पटवारी मांगीलाल नरगांवे व ललित बोरसे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

PM आवास की किस्त में देरी पर तीन अफसरों पर गिरी गाज प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त हितग्राहियों को समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में दो मुख्य नगर पालिका अधिकारियों मायाराम सोलंकी और जगदीश धांगड़ तथा सहायक यंत्री राजू डावर को निलंबित किया गया।

वहीं संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन, इंदौर एसके सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। संबल योजना की सहायता नहीं मिलने पर सीईओ निलंबित पानसेमल के शिकायतकर्ता हरि निमवा ठाकुर ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने 11 अप्रैल 2019 को संबल योजना के तहत सहायता राशि के लिए आवेदन किया था, लेकिन लंबे समय बाद भी उन्हें राशि नहीं मिली।

मामले की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ सिंह ठाकुर को निलंबित करने के निर्देश दिए। बाल आशीर्वाद योजना की भी हुई समीक्षा सेंधवा विकासखंड से जुड़े महिला एवं बाल विकास विभाग के मामले में शिकायतकर्ता मोहसिन मंसूरी और लाभार्थी मोहम्मद कैफ मंसूरी ने बताया कि उनके भांजे के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत आवेदन किया गया था, लेकिन उसे सहायता का लाभ नहीं मिल सका।

मुख्यमंत्री ने मामले की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रकरण का परीक्षण कर पात्र हितग्राही को नियमानुसार लाभ दिलाने के निर्देश दिए। पशु बीमा में दो साल की देरी पर जांच के आदेश सेंधवा के भाव सिंह मुवाक्य और लाभार्थी हरी जगन मेहता के मामले की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। शिकायतकर्ता ने बताया कि पशु की मृत्यु के बाद बीमा राशि समय पर नहीं मिली।

मुख्यमंत्री ने पाया कि पूरी प्रक्रिया में दो वर्ष से अधिक समय लग गया। उन्होंने बीमा कंपनी की उदासीनता और भोपाल स्तर पर हुई संभावित लापरवाही की जांच कराने के निर्देश दिए। जांच में दोष सामने आने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया।

मुख्यमंत्री डा. यादव विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते समय एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे, वही बच्चे भी बिना झिझक के अपने मुख्यमंत्री के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी अपने मन में उठने वाले प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करे।