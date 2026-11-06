गांवों में मकानों की होगी पक्की रजिस्ट्री, बैंक ऋण लेने की राह भी खुलेगी; CM मोहन ने किया स्वामित्व दस्तावेजों के पंजीयन अभियान का शुभारंभ

डिजिटल डेस्क, मुरैना। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पुश्तैनी और आबादी की जमीन पर बने मकानों को अब कानूनी पहचान मिलने जा रही है। धनतेरस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना जिले के ग्राम करुआ से मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत स्वामित्व दस्तावेजों के पंजीयन अभियान की शुरुआत की। इस योजना के जरिए ग्रामीणों को उनके मकानों की नि:शुल्क पक्की रजिस्ट्री कराकर वैध मालिकाना हक दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ऐसे 50 लाख मकानों की रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से आबादी की जमीन पर बने मकानों की पक्की रजिस्ट्री नहीं होना बड़ी समस्या रही है। लोग अपनी जमा पूंजी खर्च कर मकान तो बना लेते थे, लेकिन उनके पास स्वामित्व साबित करने के लिए पंजीकृत दस्तावेज नहीं होते थे। इसका खामियाजा उन्हें आर्थिक जरूरत के समय भुगतना पड़ता था। बैंक भी संपत्ति के वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण मकान के आधार पर ऋण देने से बचते थे।

अब मकान के दस्तावेजों पर मिल सकेगा बैंक लोन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार दिलाने की पहल की है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के जरिए इसे आगे बढ़ा रही है। पक्की रजिस्ट्री होने से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी प्रमाण मिलेगा। इसके आधार पर वे जरूरत पड़ने पर बैंक से ऋण भी ले सकेंगे।