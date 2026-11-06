मध्य प्रदेश में पदोन्नति के बाद अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए चलेगा अभियान, 16 हजार लंबित मामलों के निराकरण की तैयारी

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों पर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में करीब 16 हजार प्रकरण वर्षों से लंबित हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को सभी विभागों को विशेष अभियान चलाकर इन मामलों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं भी जल्द ही इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे।

इन विभागों में ज्यादा मामले लंबित अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की संख्या लोक निर्माण, वन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, पुलिस एवं गृह, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व और नगरीय विकास विभाग में अधिक है। स्कूल शिक्षा विभाग में भी बड़ी संख्या में मामले लंबित थे। हालांकि, आयुक्त अभिषेक सिंह ने सभी संभागीय अधिकारियों को भोपाल बुलाकर दो दिन में शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के 954 प्रकरणों का निराकरण कराया।