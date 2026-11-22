डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बरखेड़ा नाथू खेल परिसर का उद्घाटन किया। समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित प्रदेश के मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ जुटी और युवाओं में उत्साह नजर आया।

उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित गायक सुखविंदर सिंह की प्रस्तुति रही। मंच पर आते ही उन्होंने 'जय हो...' गीत से समां बांध दिया। इसके बाद 'छैंया-छैंया' और 'चक दे इंडिया' जैसे लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति दी। उनके गानों पर पूरा स्टेडियम झूम उठा।

दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की पारंपरिक खेल विधाओं, लोक संस्कृति, हस्तशिल्प और स्थानीय खानपान की झलक भी देखने को मिली। कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और लोकगीतों की प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया।