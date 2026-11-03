छिंदवाड़ा में जनसुनवाई के बीच मधुमक्खियों का हमला, कलेक्ट्रेट परिसर में मची अफरा-तफरी; जान बचाने भागे फरियादी

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। अपनी समस्याओं और शिकायतों के निराकरण की उम्मीद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों को मंगलवार को अचानक मधुमक्खियों के हमले का सामना करना पड़ा। जनसुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के पास लगे छत्ते से बड़ी संख्या में मधुमक्खियां निकलकर लोगों पर टूट पड़ीं। अचानक हुए इस हमले से परिसर में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मधुमक्खियों का झुंड अचानक छत्ते से बाहर निकला और वहां मौजूद फरियादियों को निशाना बनाने लगा। हमले से बचने के लिए लोग सुरक्षित जगहों की ओर दौड़ते नजर आए। मुख्य द्वार के पास लगा छत्ता बना खतरे की वजह राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि, अचानक हुए हमले ने कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।