जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्र में भाजपा विधायक शाक्य बोले- देश में कोई आदिवासी नहीं; हम क्या बाहर से आए हैं?

डिजिटल डेस्क, गुना। मध्य प्रदेश की गुना सीट से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने रविवार को बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में कहा कि देश में कोई आदिवासी नहीं है। उनके अनुसार, भौगोलिक परिवेश के आधार पर पहाड़ों में रहने वाले गिरिवासी, वनों में रहने वाले वनवासी, गांवों में रहने वाले ग्रामवासी और शहरों में रहने वाले नगरवासी हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि तुम आदिवासी हो तो फिर हम क्या हैं, क्या हम बाहर से आए हैं?

समाज को बांटने की कोशिश का लगाया आरोप शाक्य ने दावा किया कि मूल समाज में आदिवासी, पुरवासी, जनजाति, अनुसूचित जाति, अगड़े और पिछड़े जैसे भेद नहीं थे। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें समाज को बांटकर लोगों को आपस में उलझाए रखना चाहती हैं।