डिजिटल डेस्क, खंडवा। समान नागरिक संहिता (UCC), विवाह व्यवस्था और परिवार में बच्चों की संख्या को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने खंडवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तीखा बयान दिया। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से विधायक शर्मा ने कहा कि देश में चार पत्नियां और 25 बच्चों वाला चलन अब खत्म होने जा रहा है। कानून सभी के लिए समान होगा और दो शादी करने वालों को जेल जाना पड़ेगा।

सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विवाह व्यवस्था में एकरूपता की पैरवी की। अपने अंदाज में कहा कि अब रामेश्वर भी एक शादी करेगा और अब्दुल्ला भी एक ही शादी करेगा। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को मंजूरी मिल चुकी है और सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

बाबासाहब आंबेडकर का हवाला, सभी के लिए एक कानून की पैरवी रामेश्वर शर्मा ने अपने बयान को संविधान और समानता के सिद्धांत से जोड़ते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में हर नागरिक के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। विवाह हो या परिवार से जुड़े अन्य नियम, किसी के लिए अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

विधायक ने कहा कि उनकी पार्टी समान कानून की अवधारणा के साथ मजबूती से खड़ी है। उनके मुताबिक, समाज में एकरूपता और समान नियम लागू होने से देश को एकजुट करने की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। 370 हटाने से राम मंदिर तक गिनाईं सरकार की उपलब्धियां अपने भाषण में भाजपा विधायक ने केंद्र सरकार के फैसलों और उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने, वंदे मातरम् और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को प्रमुखता से उठाया।

देश की सैन्य ताकत और नेतृत्व की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जवान सीमा पर दुश्मनों को जवाब देने के साथ जरूरत पड़ने पर उनके ठिकानों तक कार्रवाई करने का साहस रखते हैं। उन्होंने सेना के पराक्रम को मजबूत भारत की पहचान बताया।