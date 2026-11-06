भोपाल में भाजपा विधायक के बंगले में चोरी! खिड़की के सरिये तोड़कर घुसे बदमाश, टीवी-ड्राईफ्रूट्स ले गए

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब जनप्रतिनिधियों के सरकारी आवास भी उनके निशाने से सुरक्षित नहीं हैं। निवाड़ी से भाजपा विधायक अनिल जैन के प्रोफेसर्स कॉलोनी स्थित सरकारी बंगले में एक बार फिर चोरी हो गई। चोर खिड़की के सरिए तोड़कर अंदर घुसे और कमरे से एलईडी टीवी, चश्मा और डायनिंग टेबल पर रखे ड्रायफ्रूट्स के डिब्बे लेकर फरार हो गए। खास बात यह है कि विधायक के बंगले में चोरी की यह तीसरी घटना है और पहले की वारदातों में भी चोर टीवी और ड्रायफ्रूट्स ही ले गए थे।

3-4 नवंबर के दरमियान हुई घटना पुलिस के मुताबिक, मामले की शिकायत कालीचरण अहिरवार (73) ने दर्ज कराई है। वे अवधपुरी के गोपाल नगर निवासी हैं और दुग्ध महासंघ से सेवानिवृत्त होने के बाद विधायक के बंगले पर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि तीन नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे वे बंगले पहुंचे थे। उस समय सब कुछ सामान्य था।

अगले दिन चार नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे जब वे दोबारा बंगले पहुंचे तो खिड़की के सरिए टूटे हुए मिले। अंदर जाकर जांच की तो विधायक के कमरे से एलईडी टीवी, डायनिंग टेबल पर रखे ड्रायफ्रूट्स के डिब्बे और चश्मा गायब थे। आशंका है कि चोरों ने तीन नवंबर दोपहर एक बजे से चार नवंबर दोपहर तीन बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया।