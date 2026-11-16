अजनार नदी साफ करने उतरे 'बिट्टू तबाही' संक्रमण का शिकार, वीडियो शेयर कर बताया दर्द; बोले- अब स्वस्थ हूं

डिजिटल डेस्क, भोपाल। नदियों को स्वच्छ बनाने की मुहिम अक्सर सरकारी अभियानों तक सीमित रह जाती है, लेकिन राजगढ़ जिले के ब्यावरा निवासी सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ बिट्टू तबाही ने इसे अपनी जिम्मेदारी बना लिया है। जनवरी 2026 से वह अजनार नदी की सफाई में जुटे हैं। नदी से प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथिन और दूसरे तरह का कचरा निकालने के दौरान उनकी सेहत पर भी असर पड़ा। दूषित पानी और कचरे के संपर्क में रहने से उनके हाथों और पैरों में खुजली, दर्द और त्वचा संक्रमण की समस्या हो गई।

बिट्टू ने सफाई अभियान के दौरान संक्रमित हुए अपने हाथों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा किया है। इसके बाद उनके प्रयासों की सराहना हो रही है। लोग उनकी हिम्मत को सलाम करने के साथ जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं।

दूषित पानी में उतरकर की नदी की सफाई सुरेंद्र सिंह चौधरी ने जनवरी में अजनार नदी के प्रदूषित हिस्से की सफाई का अभियान शुरू किया था। वह लगातार नदी में उतरकर पानी में जमा प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और अन्य कचरा बाहर निकाल रहे हैं।