डिजिटल डेस्क, बीना। विधायक निर्मला सप्रे ने पूर्व विधायक महेश राय को मिठाई खिलाई तो उन्होंने बुंदेलखंडी अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा- 'निर्मला, हमें मिठाई मत खिलाओ, तुमने तो पूरी भाजपा को शुगर कर दिया।' उनकी इस टिप्पणी पर भाजपा कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ता ठहाके लगाने लगे। रविवार को राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल के नगर आगमन पर हुई यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई।

2023 के चुनाव में निर्मला ने महेश राय को हराया था दरअसल, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में निर्मला सप्रे ने भाजपा के महेश राय को हराया था। बाद में उन्होंने पाला बदल लिया और भाजपा के साथ चली गईं। चुनाव के बाद पहली बार दोनों नेता इस तरह सार्वजनिक रूप से एक साथ नजर आए। मौका राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल के आगमन का था।