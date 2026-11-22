डिजिटल डेस्क, भोपाल। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2026 में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मेले में मध्य प्रदेश को ‘बेस्ट डिस्प्ले’ श्रेणी में पहला स्थान मिला है। इस उपलब्धि में भोपाल की पारंपरिक हस्तकला और भोपाली बटुओं की विशेष भूमिका रही।

शहर की शिल्पकार अफरोज जहां द्वारा तैयार किए गए आकर्षक बटुओं और उनके नए डिजाइनों ने मेले में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 13 से 27 नवंबर तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में देश के विभिन्न राज्यों के 300 से अधिक कारीगर और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। यहां अलग-अलग प्रदेशों की पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प, उत्पादों और स्थानीय हुनर को प्रदर्शित किया जा रहा है।

ऐसे बड़े मंच पर मध्यप्रदेश के ओडीओपी को पहला स्थान मिलना प्रदेश की हस्तकला और स्थानीय उत्पादों की राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पहचान को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले गुजरात के केवड़िया में आयोजित कारीगर मेले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अफरोज जहां की कारीगरी का अवलोकन कर उनकी प्रंशसा की।

25 वर्षों से बटुओं को दे रहीं नया रूप भोपाल के श्यामला हिल्स क्षेत्र में रहने वाली अफरोज जहां पिछले करीब 25 वर्षों से भोपाली बटुए बनाने के काम से जुड़ी हैं। पारंपरिक भोपाली बटुए की कारीगरी को उन्होंने नए डिजाइन और आधुनिक रूप देकर आगे बढ़ाया है। उनके बनाए बटुए पारंपरिक कला के साथ बदलते समय की पसंद को भी ध्यान में रखते हैं। यही वजह है कि उनके आर्ट वर्क को व्यापार मेले में विशेष सराहना मिली।

भोपाली बटुआ शहर की पारंपरिक हस्तकला और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रहा है। इसकी बारीक कारीगरी, आकर्षक डिजाइन और रंगों का संयोजन इसे विशिष्ट बनाता है। अफरोज जहां ने इस पारंपरिक कला को नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उनके उत्पादों के माध्यम से भोपाल की स्थानीय कला को देश के बड़े मंच पर प्रदर्शित होने का अवसर मिला।