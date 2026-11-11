भोपाल में शराब पीने से रोका तो युवक ने पानी की टंकी से कूदकर दी जान, भाई की मनुहार पर भी नहीं माना

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैरसिया तहसील के गुनगा थाना क्षेत्र में एक युवक ने पारिवारिक विवाद के बाद अपनी जान दे दी। शराब पीने की आदत को लेकर घरवालों की रोक-टोक से नाराज 20 वर्षीय शंकर अहिरवार गांव की ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। परिजनों ने उसे नीचे उतारने की काफी कोशिश की। उसका भाई भी उसे समझाने के लिए टंकी पर पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, युवक ने छलांग लगा दी। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

शराब पीने पर घरवालों ने लगाई थी फटकार पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार शाम भोपाल जिले के गुनगा की है। थाना प्रभारी रिंकू जाटव ने बताया कि शंकर अहिरवार को शराब पीने की लत थी। इसको लेकर परिवार के सदस्यों ने उसे समझाया और फटकार लगाई थी। इससे नाराज होकर वह घर से निकल गया और गांव में स्थित सामुदायिक पानी की टंकी पर चढ़ गया।