भोपाल में डंपर ने महिला पत्रकार को कुचला, स्कूटी से गिरते ही सिर के ऊपर से गुजरा पहिया; मौके पर मौत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भदभदा चौराहे पर रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में बाइक टैक्सी स्कूटी पर सवार महिला पत्रकार की दर्दनाक मौत हो गई। डंपर को ओवरटेक कर आगे निकलने के बाद सामने मेट्रो की बैरिकेडिंग देखकर बाइक टैक्सी चालक ने स्कूटी मोड़ी, तभी पास से गुजर रही बाइक ने कट मार दिया। इससे स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।

इसी दौरान पीछे से आ रहे मलबे से भरे 12 पहिया डंपर का पहिया महिला पत्रकार के सिर और हाथ के ऊपर से गुजर गया। इससे महिला पत्रकार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैक्सी राइडर भी सड़क पर गिरकर घायल हो गया। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। कमलानगर थाना पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है।

बिहार की रहने वाली थी मृतका पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय सपना कुमारी मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली थीं। भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक मीडिया संस्थान में नौकरी कर रही थीं। वह नीलबड़ में किराये से रहती थीं और उनका कार्यालय टीटी नगर क्षेत्र में है। रविवार सुबह करीब आठ बजे उन्होंने कार्यालय जाने के लिए बाइक टैक्सी बुक की थी। नीलबड़ निवासी टैक्सी राइडर प्रवीण मिश्रा उन्हें स्कूटी से लेकर जा रहे थे।