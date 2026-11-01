भोपाल में रूठे बेटे को घर वापस लाने की चाह में मां ने गंवाई जमापूंजी, तंत्र-मंत्र के नाम पर शातिर भाई-बहन ने ऐंठे 1 करोड़

डिजिटल डेस्क, भोपाल। परिवार से अलग रह रहे बड़े बेटे को दोबारा घर लाने की चाह एक मां को जिंदगीभर की जमा-पूंजी गंवाने पर भारी पड़ गई। बेटे और परिवार के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराने का भरोसा देकर ठगों ने दंपती से करीब एक करोड़ रुपये की ठगी कर ली। आरोपितों ने गृहशांति, तंत्र-मंत्र और धन दोगुना करने का लालच देकर लगभग एक साल तक कभी नकदी तो कभी ऑनलाइन भुगतान और सोने-चांदी के जेवर ऐंठे। मामले में क्राइम ब्रांच ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

मामला भोपाल के साकेत नगर का है। यहां रहने वाले पुरुषोत्तम शर्मा धर्मकांटा और पानी की बोतल सप्लाई का कारोबार करते हैं। उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा विवेक पारिवारिक विवाद के चलते अलग रहने लगा था। परिवार को फिर से एक साथ लाने की उम्मीद में पुरुषोत्तम की पत्नी राजेश्वरी की पहचान मोहल्ले की परिचित गौरी सिंह के जरिए आशा यादव से हुई।

आशा ने महिला को बताया कि अवधपुरी में रहने वाला उसका भाई मुकेश तंत्र-मंत्र जानता है और गृहदोष दूर कर पारिवारिक परेशानियां खत्म कर सकता है। इसी भरोसे के सहारे आरोपितों ने महिला को अपने जाल में फंसा लिया। गृहशांति के नाम पर शुरू हुआ ठगी का खेल पुलिस के मुताबिक, 25 मई 2025 से आरोपितों ने गृहशांति और तंत्र-मंत्र के नाम पर रुपये लेना शुरू किया। राजेश्वरी ने अलग-अलग किस्तों में फोन-पे के माध्यम से आशा के खाते में करीब 7.16 लाख रुपये ट्रांसफर किए। इसके अलावा घर में रखी 12.54 लाख रुपये की नकदी भी आरोपितों को सौंप दी।

धीरे-धीरे ठगी का दायरा बढ़ता गया। आरोपितों ने महिला से करीब 625 ग्राम सोने और 500 ग्राम चांदी के जेवर भी ले लिए। इस तरह नकदी, ऑनलाइन भुगतान और आभूषण मिलाकर ठगी की रकम करीब एक करोड़ रुपये तक पहुंच गई।