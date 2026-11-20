डिजिटल डेस्क, भोपाल। जेल में बंद 21 वर्षीय बेटे की मौत पर इंसाफ मांगने के लिए शुक्रवार को एक परिवार को उसका शव लेकर सड़क पर उतरना पड़ा। शहर के हमीदिया अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद स्ट्रेचर पर बेटे का शव रखकर स्वजन करीब तीन किलोमीटर पैदल चले। पीछे 400 से 500 लोगों का हुजूम था। पॉलिटेक्निक चौराहा पर शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई के साथ मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग की।

जेल में युवक के इलाज में लापरवाही का आरोप स्वजन का आरोप है कि हर्षित की मौत सामान्य बीमारी से नहीं, बल्कि जेल में इलाज में हुई लापरवाही के कारण हुई है। परिवार ने जेल अधीक्षक और जेलर को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की।