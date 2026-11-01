भोपाल ISBT पर फिर पकड़ी गई ड्रग्स की खेप, दिल्ली से आए दो तस्कर गिरफ्तार; एक माह में DRI की तीसरी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, भोपाल। भोपाल के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) पर एक माह में तीसरी बार ड्रग जब्त की गई है। रविवार सुबह डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की टीम ने दिल्ली से बस में आए दो यात्रियों के पास से 4.321 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त की। दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है।

एक बैग में आठ पैकेट, दूसरे यात्री ने कपड़ों में छिपाई खेप डीआरआई को सूचना मिली थी कि दिल्ली से दो व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर बस से भोपाल पहुंचेंगे। टीम ने बस आते ही दोनों को पकड़ लिया। एक यात्री के बैग से आठ प्लास्टिक पैकेट मिले, जिनमें 4071 ग्राम सफेद क्रिस्टल जैसा पदार्थ था।