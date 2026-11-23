डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के ऐशबाग इलाके में सोमवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 599 जनता क्वार्टरों को तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया। नगर निगम और प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से जर्जर आवासों को जमींदोज किया। करीब नौ घंटे तक चली इस कार्रवाई को लेकर इलाके में गहमागहमी बनी रही। विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला को सुबह करीब आठ बजे उनके घर से हिरासत में लेकर अशोका गार्डन थाने पहुंचा दिया।

हाई कोर्ट ने नहीं लगाई ध्वस्तीकरण पर रोक जनता क्वार्टरों को तोड़ने की प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती देते हुए मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा था। रविवार को अवकाश के दिन हुई विशेष सुनवाई में अदालत ने व्यापक स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।