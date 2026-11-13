बैतूल के बरेठा घाट में कार-ट्रक की भिड़ंत, महाराष्ट्र के वकील समेत दो की मौत; मां बगलामुखी के दर्शन करने जा रहे थे

डिजिटल डेस्क, बैतूल। प्रदेश के बैतूल जिले में भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में महाराष्ट्र के दो लोगों की जान चली गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। बरेठा घाट के पास तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार चारों लोग हादसे का शिकार हो गए।

मां बगलामुखी के दर्शन के लिए जा रहे थे शाहपुर थाना प्रभारी नीरज पाल के मुताबिक, हादसा रात करीब 1:30 बजे जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर बरेठा घाट के पास हुआ। कार में सवार चारों लोग महाराष्ट्र के चंद्रपुर के निवासी थे। वे आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे।