डिजिटल डेस्क, बैतूल। जिले के सारनी में स्थित कोल माइंस के 11 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जीवनभर की जमा पूंजी हड़पने वाले ठग को बैतूल के विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम) ने रईस खान की अदालत ने कुल 120 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

10 मामलों में 50 साल और 70 साल की सजा दोषी चंद्रकिशोर देशमुख को आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) में पांच-पांच वर्ष की 10 सजाएं यानी कुल 50 वर्ष और आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) में सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की 10 सजाएं यानी कुल 70 वर्ष की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि दोषी की सभी सजाएं क्रमशः यानी एक के बाद एक चलेंगी, जिससे कुल अवधि 120 वर्ष होगी।

दोषी चंद्रकिशोर ने कुल एक करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपये की ठगी की थी। ठगी की सारी धनराशि का अर्थदंड भी न्यायालय ने उस पर लगाया है। अर्थदंड की राशि पीड़ितों को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। खुद को बैंक अफसर बताकर बुजुर्गों को फंसाया शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले के अनुसार, सारनी के मठारदेव कालोनी निवासी चंद्रकिशोर देशमुख स्वयं को बैंक का फील्ड अफसर बताकर कोल माइंस के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक ब्याज और रकम दोगुनी करने का लालच देता था। इसी झांसे में उसने कई कर्मचारियों से लाखों रुपये हड़प लिए। इसके बाद वह रकम लौटाने से मुकर गया।