बाघों के ठिकानों पर गूंज रही शहनाई, बांधवगढ़ में बढ़ा डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज; नवंबर में 12 शादियां बुक

डिजिटल डेस्क, उमरिया। बांधवगढ़ का जंगल अब सिर्फ बाघों के दीदार और रोमांचक टाइगर सफारी के लिए ही नहीं, बल्कि सात फेरों का गवाह बनने के लिए भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। शहरों की भीड़भाड़, शोरगुल और पारंपरिक विवाह आयोजनों से हटकर अब लोग बाघों के साम्राज्य से लगे खूबसूरत रिसॉर्ट में डेस्टिनेशन वेडिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं।

प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल के शांत वातावरण और खास मेहमानों के बीच विवाह समारोह आयोजित करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। बांधवगढ़ से लगे राजस्व क्षेत्र के जंगल में करीब 50 छोटे-बड़े रिसार्ट हैं, जहां शादियां हो रही हैं। देवउठनी एकादशी से विवाह मुहूर्त शुरू होने के साथ ही नवंबर महीने में रिसार्ट में 12 शादियों की बुकिंग हो चुकी है। पिछले साल करीब 50 शादियां हुई थीं।

सीमित मेहमान, खास अंदाज डेस्टिनेशन वेडिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अनावश्यक भीड़ और दिखावे के बजाय परिवार के करीबी सदस्यों और चुनिंदा मेहमानों को ही आमंत्रित किया जाता है। रिसार्ट में ठहरने, भोजन, सजावट और विवाह की विभिन्न रस्मों की व्यवस्था एक ही परिसर में हो जाती है। बड़े शहरों में होने वाले भव्य आयोजनों की तुलना में समारोह कम खर्च और बिना तामझाम के हो जाता है।

प्राकृतिक वातावरण में विवाह की यादों को खास बनाने की चाह रखने वाले परिवारों को यह विकल्प पसंद आ रहा है। इस बढ़ते चलन से बांधवगढ़ के पर्यटन व्यवसाय को नया अवसर मिल रहा है। रिसार्ट में कमरों की बुकिंग के साथ खानपान, सजावट, स्थानीय परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों को भी काम मिल रहा है।

जंगल की शांति और वन्यजीवों की सुरक्षा भी जरूरी जंगल से लगे ये रिसॉर्ट राजस्व क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इन्हें आयोजन की अनुमति नहीं लेनी होती। हालांकि वैवाहिक आयोजनों में संगीत, डीजे, रोशनी और मेहमानों की आवाजाही से वन क्षेत्र के शांत वातावरण में कोलाहल बढ़ने की आशंका रहती है।