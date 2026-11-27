डिजिटल डेस्क, बालाघाट। प्रदेश के बालाघाट जिले में बाघ के हमले में 10 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना दक्षिण सामान्य वन मंडल के सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व के चिखलाबड्डी जंगल की है। शुक्रवार दोपहर सुकचैन मरकाम अपने बेटे सौरभ के साथ बांस कूप की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बाघ ने सौरभ पर हमला कर दिया और उसे करीब 500 मीटर तक घसीटकर ले गया। मौके पर मौजूद मजदूरों के शोर मचाने पर बाघ बच्चे को छोड़कर जंगल में चला गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी।

मृतक सौरभ मरकाम कलेगांव निवासी सुकचैन मरकाम का बेटा था। वह बैगा समुदाय से ताल्लुक रखता था। घटना वन कक्ष क्रमांक 427, भाग-दो में हुई। अचानक हुए हमले से जंगल में काम कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। मजदूरों में दहशत, कटाई बंद हादसे के बाद जंगल में काम कर रहे मजदूरों में भय का माहौल बन गया। सुरक्षा को लेकर चिंतित मजदूरों ने बांस कटाई का काम बंद कर दिया। सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व में पिछले करीब एक महीने से बांस कूप कटाई का काम चल रहा है। यहां अलग-अलग स्थानों पर लगभग 150 मजदूर कार्यरत हैं।