मध्य प्रदेश में 1100 साल पुराने जैन मंदिर का होगा कायाकल्प, सुरक्षित रखने के लिए टुकड़ों में अलग करेगी ASI

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पहाड़ी पर स्थित लगभग 1100 साल पुराने रॉक-कट जैन मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) इसे पूरी तरह खोलने और दोबारा जोड़ने की तैयारी कर रहा है।

वर्षों से पर्यटकों के लिए बंद प्रतिहार कालीन इस स्मारक के संरक्षण की कोशिश पहले 1930 में तत्कालीन ग्वालियर रियासत ने की थी, लेकिन तब ज्यादा काम आगे नहीं बढ़ सका था। अब पत्थरों की मरम्मत कर मंदिर को एक नए चबूतरे पर फिर से खड़ा किया जाएगा, जिसमें दो साल से अधिक का समय लगने की उम्मीद है।

कैसे होगा काम? ASI के महानिदेशक यदुवीर सिंह रावत के अनुसार, मंदिर के रेखाचित्र और तकनीकी ड्राइंग तैयार कर लिए गए हैं। हर पत्थर और नक्काशी की पहचान कर उन्हें हाथ से और डिजिटल तरीके से दर्ज किया जा रहा है।

वर्तमान चबूतरा काफी कमजोर और जर्जर हो चुका है, इसलिए मूल संरचना को सहारा देने के लिए पहले एक नया सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसके बाद पाड़ यानी चबूतरा बांधी जाएगी और मंदिर को धीरे-धीरे खोला जाएगा। मुख्य उद्देश्य बिना किसी कलाकृति को नुकसान पहुंचाए हर पत्थर को उसकी मूल जगह पर वापस स्थापित करना है। क्या बनी चुनौती? इस पूरे काम की जिम्मेदारी अधीक्षण पुरातत्वविद् शिवकांत वाजपेयी के नेतृत्व में ASI भोपाल मंडल को सौंपी गई है, जिसमें 12 सदस्यों की एक कोर टीम काम कर रही है। मंदिर के चारों ओर एक गहरी खाई है और काम करने के लिए जगह बहुत कम है, जिसके कारण पत्थरों को सुरक्षित निकालना और नया ढांचा तैयार करना काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इस मंदिर का ऐतिहासिक संबंध ग्यारसपुर क्षेत्र के कलचुरि राज्यपाल वल्लक के शासनकाल (850-885 ईस्वी) के एक शिलालेख से जुड़ता है, जो वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। यह मंदिर आंशिक रूप से प्राकृतिक चट्टान को काटकर और आंशिक रूप से पत्थरों से बनाया गया है, जो पहाड़ी से बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है। इसमें प्रवेश द्वार, गर्भगृह और ऊंचा शिखर शामिल हैं। इसके नक्काशीदार खंभे, बालकनियां और बाहरी दीवारें प्रतिहार शैली की उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाती हैं।