डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक बोलेरो गाड़ी सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में आर्मी जवान समेत तीन लोगों की मौत हो गई है।

यह हादसा जैतहरी-वेंकटनगर मुख्य मार्ग पर छुलहा गांव के पुराने रेलवे फाटक के पास रविवार और सोमवार की दरमियानी रात 2 से 3 बजे के बीच हुआ।

बोलेरो की सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर

बोलरो की ट्रक से टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के पूरी तरह परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में चार लोग सवार थे, जिनमें से तीन की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।

जैतहरी थाना क्षेत्र के धनगवां गांव निवासी एक युवक सेना में पदस्थ था। उसके ट्रेन से अनूपपुर पहुंचने पर बड़ा भाई गांव के तीन अन्य युवकों के साथ बोलेरो लेकर उसे लेने अनूपपुर रेलवे स्टेशन आया था। स्टेशन से जवान को लेकर सभी बोलेरो से धनगवां लौट रहे थे।