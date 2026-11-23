मध्यप्रदेश: अनूपपुर में खड़े ट्रक से टकराई बोलेरो, आर्मी जवान समेत तीन लोगों की मौत
मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में सेना के जवान समेत तीन लोगों की मौत हो गई।
HighLights
अनूपपुर में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत।
आर्मी जवान विनीत विश्वकर्मा भी मृतकों में शामिल।
बोलेरो गाड़ी खड़े ट्रक से टकराई, एक व्यक्ति घायल।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक बोलेरो गाड़ी सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में आर्मी जवान समेत तीन लोगों की मौत हो गई है।
यह हादसा जैतहरी-वेंकटनगर मुख्य मार्ग पर छुलहा गांव के पुराने रेलवे फाटक के पास रविवार और सोमवार की दरमियानी रात 2 से 3 बजे के बीच हुआ।
बोलेरो की सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर
बोलरो की ट्रक से टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के पूरी तरह परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में चार लोग सवार थे, जिनमें से तीन की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।
जैतहरी थाना क्षेत्र के धनगवां गांव निवासी एक युवक सेना में पदस्थ था। उसके ट्रेन से अनूपपुर पहुंचने पर बड़ा भाई गांव के तीन अन्य युवकों के साथ बोलेरो लेकर उसे लेने अनूपपुर रेलवे स्टेशन आया था। स्टेशन से जवान को लेकर सभी बोलेरो से धनगवां लौट रहे थे।
हादसे में बोलेरो सवार मोहम्मद करीम, आर्मी जवान विनीत विश्वकर्मा (26) और दीनबंधु विश्वकर्मा (36) की मौके पर मौत हो गई। ये तीनों ही धनगवां के निवासी थे।
इस हादसे में गंभीर रूप से घायल अभिषेक तिवारी (30) भी धनगवां के रहने वाले हैं। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल अनूपपुर में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों एवं घायल को जिला चिकित्सालय पहुंचाया।