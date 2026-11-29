डिजिटल डेस्क, देवास। जिले के जंगल में कहीं पर भी चीते की मौजूदगी नहीं है लेकिन एआई से बने फोटो को करनावद क्षेत्र का बताकर रविवार को इंटरनेट मीडिया में किसी ने बहुप्रसारित कर दिया। इसके बाद यह फोटो व जानकारी तेजी से एक से दूसरे ग्रुप में फैलती गई। सूचना मिली तो वन विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची।

बच्चों को दी समझाइश संबंधित लोकेशन का भी निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की लेकिन कहीं कुछ प्रमाण किसी भी जंगली जानवर के नहीं मिले।इसके बाद टीम ने फोटो बहुप्रसारित करने वाले के बारे में पता लगाने के प्रयास शुरू किए तो कुछ स्कूली बच्चों के इसमें शामिल होने का पता चला। इसके बाद इनको समझाइश दी गई कि किसी भी प्रकार की फर्जी जानकारी को प्रसारित न करें।