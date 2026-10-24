पानी में तैरता 'जहाज महल' और रानी रूपमती की अमर प्रेम कहानी, इतिहास और प्रकृति का बेहतरीन मेल है मांडू

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ देखना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश का मांडू सबसे बेस्ट जगह है। सर्दियों की शुरुआत में यहां का मौसम काफी सुहाना होता है। ठंडी हवाओं और हरियाली के बीच नवंबर के महीने में यहां घूमने का मजा ही कुछ और होता है।

अगर आप भी नवंबर में मांडू घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको वहां की कुछ खास जगहों को जरूर देखना चाहिए। आइए जानें मांडू की इन जगहों के बारे में और यहां पहुंचने का रास्ता। मांडू में घूमने की खास जगहें बाज बहादुर और रूपमती का महल- ये महल मांडू की सबसे मशहूर प्रेम कहानी से जुड़ा है। रानी रूपमती का मंडप ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां से नर्मदा नदी और नीचे फैली घाटी का नजारा दिखाई देता है। सनसेट के समय यहां से बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है।

जहाज महल- दो मानव निर्मित दो मानव निर्मित तालाबों के बीच बनी ये दो मंजिला इमारत देखने में ऐसी लगती है जैसे कोई जहाज पानी में तैर रहा है। मांडू की कमाल की वास्तुकला का ये बेहतरीन नमूना है।

हिंडोला महल- इसकी झुकी हुई दीवारों के कारण इसे हिंडोला महल कहा जाता है। इसकी कमाल की वास्तुकला और सुंदर नक्काशी देखकर आप हैरान रह जाएंगे।

अशर्फी महल और जामा मस्जिद- यहां बने जामा मस्जिद की प्रेरणा दमिश्क की मस्जिद से ली गई है। इसके ठीक सामने अशर्फी महल है।

होशंग शाह का मकबरा- माना जाता है कि ये संगमरमर से बनी भारत की पहली इमारत है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाने से पहले कारीगरों को यहां प्रेरणा लेने के लिए भेजा था। मांडू कैसे पहुंचें? मांडू आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों ही तरीकों से आसानी से पहुंच सकते हैं।