Republic Day Parade 2026: इस बार टीवी पर नहीं, सामने से देखें गणतंत्र दिवस की परेड; ऐसे बुक करें टिकट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा होता है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड में देश की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक रंग और अद्भुत पराक्रम की झलक देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अक्सर हम और आप इस ऐतिहासिक परेड का आनंद अपने घरों में टीवी स्क्रीन पर लेते हैं, लेकिन क्या इस साल आप भी कर्तव्य पथ पर जाकर परेड देखने का मन बना रहे हैं?

अगर ऐसा है, तो यह खबर आप ही के लिए है (Republic Day Parade 2026 Tickets)। यहां हम आपको टिकट की कीमत से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रोसेस और इसके लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। (Image Source: utsav.gov.in) 14 जनवरी तक है मौका गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए टिकट की बिक्री 5 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास 14 जनवरी तक का समय है। ध्यान रहे कि टिकट की बिक्री हर दिन सुबह 9 बजे शुरू होती है और उस दिन के लिए तय सीटों की संख्या खत्म होने तक जारी रहती है। इसलिए, अपनी सीट पक्की करने के लिए जल्द से जल्द बुकिंग करना बेहतर होगा।

महज 20 रुपये में देखें परेड आपको जानकर खुशी होगी कि इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। टिकट की कीमत सभी के लिए बहुत किफायती रखी गई है:

26 जनवरी (गणतंत्र दिवस परेड): टिकट की कीमत 20 रुपये और 100 रुपये है।

28 जनवरी (बीटिंग रिट्रीट फुल ड्रेस रिहर्सल): इसके टिकट की कीमत 20 रुपये है।

29 जनवरी (बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी): इस मुख्य समारोह के टिकट की कीमत 100 रुपये है।

(Image Source: mib.gov.in) घर बैठे ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें? अगर आप लाइन में लगने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है: रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक 'आमंत्रण' पोर्टल aamantran.mod.gov.in पर जाएं।

वहां आपको अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, घर का पता और ईमेल आईडी जैसी जानकारियां भरनी होंगी।

बुकिंग के दौरान आपको एक आईडी प्रूफ की भी जरूरत पड़ेगी। ऑफलाइन टिकट कहां से खरीदें? अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधे काउंटर पर जाकर भी टिकट खरीद सकते हैं। इसके लिए दिल्ली में कई जगह काउंटर बनाए गए हैं।