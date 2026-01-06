Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Republic Day Parade 2026: इस बार टीवी पर नहीं, सामने से देखें गणतंत्र दिवस की परेड; ऐसे बुक करें टिकट

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:42 AM (IST)

    हर साल 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड (Republic Day Parade 2026) हर भारतीय के लिए गर्व का विषय होती है। यहां देश क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Republic Day Parade 2026: टिकट कहां मिलेंगे, कीमत क्या है और बुकिंग कैसे करें? पढ़ें पूरी जानकारी (Image Source: AI-Generated) 


    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा होता है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड में देश की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक रंग और अद्भुत पराक्रम की झलक देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अक्सर हम और आप इस ऐतिहासिक परेड का आनंद अपने घरों में टीवी स्क्रीन पर लेते हैं, लेकिन क्या इस साल आप भी कर्तव्य पथ पर जाकर परेड देखने का मन बना रहे हैं?

    अगर ऐसा है, तो यह खबर आप ही के लिए है (Republic Day Parade 2026 Tickets)। यहां हम आपको टिकट की कीमत से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रोसेस और इसके लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

    Book Republic Day tickets online

    (Image Source: utsav.gov.in)

    14 जनवरी तक है मौका

    गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए टिकट की बिक्री 5 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास 14 जनवरी तक का समय है।

    ध्यान रहे कि टिकट की बिक्री हर दिन सुबह 9 बजे शुरू होती है और उस दिन के लिए तय सीटों की संख्या खत्म होने तक जारी रहती है। इसलिए, अपनी सीट पक्की करने के लिए जल्द से जल्द बुकिंग करना बेहतर होगा।

    महज 20 रुपये में देखें परेड

    आपको जानकर खुशी होगी कि इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। टिकट की कीमत सभी के लिए बहुत किफायती रखी गई है:

    • 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस परेड): टिकट की कीमत 20 रुपये और 100 रुपये है।
    • 28 जनवरी (बीटिंग रिट्रीट फुल ड्रेस रिहर्सल): इसके टिकट की कीमत 20 रुपये है।
    • 29 जनवरी (बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी): इस मुख्य समारोह के टिकट की कीमत 100 रुपये है।

    Republic Day 2026 entry pass

    (Image Source: mib.gov.in)

    घर बैठे ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें?

    अगर आप लाइन में लगने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है:

    • रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक 'आमंत्रण' पोर्टल aamantran.mod.gov.in पर जाएं।
    • वहां आपको अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, घर का पता और ईमेल आईडी जैसी जानकारियां भरनी होंगी।
    • बुकिंग के दौरान आपको एक आईडी प्रूफ की भी जरूरत पड़ेगी।

    ऑफलाइन टिकट कहां से खरीदें?

    अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधे काउंटर पर जाकर भी टिकट खरीद सकते हैं। इसके लिए दिल्ली में कई जगह काउंटर बनाए गए हैं।

    काउंटर की लिस्ट:

    • सेना भवन (गेट नंबर 5)
    • शास्त्री भवन (गेट नंबर 3)
    • जंतर मंतर (मुख्य द्वार)
    • संसद भवन (रिसेप्शन)
    • राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी ब्लॉक, गेट नंबर 3–4)
    • कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन (कॉन्कोर्स, गेट नंबर 8)

    काउंटर खुलने का समय: ये काउंटर 5 से 14 जनवरी तक खुले रहेंगे। आप सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक यहां से टिकट ले सकते हैं।

    aamantran portal registration

    (Image Source: X)

    जरूरी दस्तावेज

    चाहे आप टिकट ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन काउंटर से, आपके पास केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। आप इनमें से कोई भी एक आईडी दिखा सकते हैं:

    • आधार कार्ड
    • वोटर आईडी
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पैन कार्ड
    • पासपोर्ट

    यह भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: रिपब्लिक डे पर दुबई की सैर; बुर्ज खलीफा से लेकर मिरेकल गार्डन तक घूमने में कितना होगा खर्च?

    यह भी पढ़ें- गणतंत्र दिवस 2026: ओडिशा झांकी को हरी झंडी, महिला सशक्तिकरण-सेमीकंडक्टर-कोरापुट कॉफी पर फोकस