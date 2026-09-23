महाकाल, ओंकारेश्वर और महेश्वर... सिर्फ ₹35 हजार में 5 दिन का टूर करा रहा IRCTC; पढ़ें पूरी डिटेल्स
IRCTC चंडीगढ़ से मध्य प्रदेश के लिए 5 दिनों का हवाई टूर पैकेज लेकर आया है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून और शांति के बीच बिताना चाहते हैं? अगर हां, तो मध्य प्रदेश की धरती आपका इंतजार कर रही है। जी हां, भारत का दिल कहा जाने वाला एमपी सिर्फ जंगलों या वाइल्डलाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि अपने भव्य मंदिरों, संस्कृति और इतिहास के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है।
आपकी इसी यात्रा को आसान और आरामदायक बनाने के लिए IRCTC लेकर आया है 'ज्योतिर्लिंग हेरिटेज एक्स चंडीगढ़' नाम का एक शानदार हवाई टूर पैकेज। इस 5 दिन की यात्रा में आपको न सिर्फ महाकाल की नगरी उज्जैन की विश्व प्रसिद्ध 'भस्म आरती' देखने का सौभाग्य मिलेगा, बल्कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महेश्वर के प्राचीन घाटों की सैर भी करने को मिलेगी। यह ट्रिप 16 नवंबर से 20 नवंबर 2026 के बीच प्लान की गई है। आइए, डिटेल में जान लीजिए कि इन 5 दिनों में आपकी यात्रा का प्लान कैसा रहेगा।
आपकी यात्रा का डे-बाय-डे प्लान
पहला दिन
सफर की शुरुआत चंडीगढ़ से होगी। सुबह 11:00 बजे इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरेगी, जो दोपहर 12:50 बजे इंदौर पहुंचेगी। एयरपोर्ट से आपको सीधे उज्जैन ले जाया जाएगा। वहां होटल में चेक-इन करने के बाद, शाम को भगवान महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। रात का भोजन और विश्राम उज्जैन में ही होगा।
दूसरा दिन
इस दिन की शुरुआत बहुत खास होगी, क्योंकि अहले सुबह आपको महाकाल की 'भस्म आरती' में शामिल होने का मौका मिलेगा। दर्शन के बाद आप नाश्ते के लिए होटल लौटेंगे। दिन के बाकी समय में आपको बगलामुखी मंदिर, काल भैरव और राम घाट जैसे पवित्र स्थानों के दर्शन कराए जाएंगे। रात्रि विश्राम उज्जैन के उसी होटल में होगा।
तीसरा दिन
सुबह के नाश्ते के बाद, आप ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगे। वहां पहुंचने पर मध्य प्रदेश टूरिज्म के 'होटल ओंकारेश्वर' में रुकने की व्यवस्था होगी। पूरा दिन वहां बिताने के बाद, रात का खाना और स्टे इसी होटल में रहेगा।
चौथा दिन
सुबह सवेरे ओंकारेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। इसके बाद होटल में नाश्ता करके आप महेश्वर के लिए निकलेंगे। यहां आप नदी के किनारे बसे अद्भुत मंदिरों की नक्काशी देखेंगे। समय बचने पर 'रेवा सोसाइटी' जाकर मशहूर माहेश्वरी साड़ियों की बुनाई देखने का भी मौका मिलेगा। वापस इंदौर लौटते समय आप चाहें, तो राजवाड़ा पैलेस और सर्राफा बाजार का भी आनंद ले सकते हैं। रात का स्टे और डिनर इंदौर के होटल में होगा।
पांचवां दिन
यात्रा के अंतिम दिन सुबह जल्दी नाश्ता करने के बाद होटल से चेक-आउट किया जाएगा। आपको सुबह 08:55 बजे की फ्लाइट के लिए इंदौर एयरपोर्ट छोड़ दिया जाएगा, जहां से आप चंडीगढ़ के लिए वापसी करेंगे।
ध्यान रहे, यह पूरा शेड्यूल और फ्लाइट का समय सांकेतिक है। स्थानीय परिस्थितियों के कारण IRCTC इनमें बदलाव कर सकता है।
पैकेज में क्या-क्या मिल रहीं सुविधाएं?
- चंडीगढ़-इंदौर-चंडीगढ़ की एयर टिकट।
- ठहरने की व्यवस्था: 2 रात उज्जैन, 1 रात ओंकारेश्वर और 1 रात इंदौर।
- खाने में 4 दिन का नाश्ता और 4 दिन का डिनर।
- घूमने-फिरने के लिए 16-सीटर गाड़ी।
- यात्रियों का ट्रैवल इंश्योरेंस और सभी जरूरी टैक्स।
किन चीजों का खर्च आपको खुद उठाना होगा?
- सभी दिनों का लंच।
- मंदिरों और दर्शनीय स्थलों की एंट्री फीस या टिकट।
- चंडीगढ़ में आपके घर से एयरपोर्ट तक आने-जाने का खर्च।
- फ्लाइट के दौरान मिलने वाला खाना।
- टूर गाइड की फीस।
- ड्राइवर या गाइड को दी जाने वाली कोई भी टिप।
- निजी खर्चे (जैसे लॉन्ड्री, शराब, मिनरल वॉटर या मेन्यू से अलग कोई खाना)।
- एयरपोर्ट टैक्स या फ्यूल सरचार्ज में होने वाली कोई भी बढ़ोतरी।
पैकेज का खर्च
सुविधाओं के अनुसार इस ट्रिप का खर्च इस प्रकार है:
- अकेले रुकने पर: ₹46,670
- दो लोगों के साथ रुकने पर: ₹35,100
- तीन लोगों के साथ रुकने पर: ₹33,320
- 5 से 11 साल का बच्चा: ₹28,440
- 5 से 11 साल का बच्चा: ₹28,440
- 2 से 4 साल का बच्चा: ₹19,790
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