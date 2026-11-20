लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। झीलों के शहर उदयपुर के ऐतिहासिक महल और किले आज पर्यटकों के घूमने की खास जगह और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए रॉयल ऑप्शन बन चुके हैं। पर यहां आज भी ऐसी बहुत सी प्राचीन इमारतें मौजूद हैं, जिनके पीछे कोई शौर्य गाथा या उनकी सुंदर नक्काशी नहीं, प्रेम में रूठने-मनाने की कहानियां छिपी हुई हैं। इन्हीं में से एक है रूठी रानी का महल, जिसकी कहानी दिलचस्प है।

जयसमंद झील के किनारे रूठी रानी का महल उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक मीठे पानी की झील जयसमंद है, इसी के किनारे पर रूठी रानी का महल स्थित है। यह महल अपनी वास्तुकला के लिए लोकप्रिय न होकर प्रेम कहानी के लिए ज्यादा मशहूर है। यही वजह है कि इस महल को रूठी रानी का महल कहा गया। इस महल का निर्माण साल 1685 से 1691 के बीच महाराणा जयसिंह ने करवाया था।

रानी कमलदेवी के रूठने से जुड़ी है कहानी महाराणा जयसिंह की शादी बिजोलिया के परमार वंश की राजकुमारी कमलादेवी से हुई थी। कहते हैं कि महाराणा सुहागरात के दिन अपने किसी राजपाठ के काम में इतने व्यस्त हो गए कि रानी के पास देरी से पहुंचे। रानी को यह बात बहुत खटकी और उन्होंने महल छोड़कर जयसमंद झील के पास के महल में रहना शुरू कर दिया। तब से ही यह महल रूठी रानी का महल कहलाया। कहा तो यह भी जाता है कि लाख मनाने के बाद भी रानी नहीं मानी और अपना सारा जीवन इसी महल में बिताया।

रानी उमेदा से भी जुड़ा है रूठने का किस्सा राजस्थान के अजमेर मेन तारागढ़ की पहाड़ी पर बना एक महल भी रूठी रानी का महल कहलाता है। इसकी कहानी जैसलमेर की राजकुमारी उमादे से जुड़ी है। बता दें कि राजकुमारी उमादे रावल लूणकरण भाटी की बेटी थीं, उनका विवाह 1532 में जोधपुर नरेश मालदेव राठौड़ से हुआ था। इसके बाद वो इतिहास में जोधपुर की रानी उमेदा कहलाईं, पर इससे भी ज्यादा प्रचलित उनका दूसरा नाम ‘रूठी रानी’ है।