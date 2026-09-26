अनजान शहर, कैसे पूछें रास्ता? साउथ कोरिया घूमने जा रहे हैं तो फोन में सेव कर लें ये जरूरी कोरियन शब्द

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप के-ड्रामा देखना पसंद करते हैं या कोरिया घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो वहां की बोलचाल के कुछ शब्द आपको पता होने चाहिए। ये शब्द घूमते समय कोई जरूरी बात पूछने में आपकी मदद कर सकते हैं। इनकी मदद से बातचीत आसान हो जाएगी और ट्रिप के दौरान आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। आइए जानें इन कोरियन शब्दों के बारे में।

हैलो- Annyeonghaseyo किसी से भी मिलने पर आप उसे सबसे पहले हैलो बोलते हैं। सबसे अच्छी बात है कि दिन के किसी भी समय आप मिलें, आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी शॉप में जाते समय, लोकल लोगों से मिलते समय या होटल के कर्मचारियों से बात करने के लिए आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह कितने का है?- Igeo eolmayeyo? अगर आप कहीं घूमने जाएंगे, तो वहां से अपने दोस्तों और घर वालों के लिए कुछ खरीदेंगे भी या खुद के खाने के लिए कोई चीज लेनी पड़ेगी। ऐसे में कीमत भी पूछनी पड़ेगी। इसके लिए आप इस वाक्य का इस्तेमाल करें। बाजारों, स्ट्रीट फूड के स्टॉल और छोटी दुकानों में ये वाक्य आपके काफी काम आ सकता है।