अनजान शहर, कैसे पूछें रास्ता? साउथ कोरिया घूमने जा रहे हैं तो फोन में सेव कर लें ये जरूरी कोरियन शब्द
कोरिया ट्रिप पर जाने से पहले कोरियन भाषा के कुछ रोज में इस्तेमाल होने वाले शब्द सीख लें।
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप के-ड्रामा देखना पसंद करते हैं या कोरिया घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो वहां की बोलचाल के कुछ शब्द आपको पता होने चाहिए। ये शब्द घूमते समय कोई जरूरी बात पूछने में आपकी मदद कर सकते हैं। इनकी मदद से बातचीत आसान हो जाएगी और ट्रिप के दौरान आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। आइए जानें इन कोरियन शब्दों के बारे में।
हैलो- Annyeonghaseyo
किसी से भी मिलने पर आप उसे सबसे पहले हैलो बोलते हैं। सबसे अच्छी बात है कि दिन के किसी भी समय आप मिलें, आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी शॉप में जाते समय, लोकल लोगों से मिलते समय या होटल के कर्मचारियों से बात करने के लिए आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह कितने का है?- Igeo eolmayeyo?
अगर आप कहीं घूमने जाएंगे, तो वहां से अपने दोस्तों और घर वालों के लिए कुछ खरीदेंगे भी या खुद के खाने के लिए कोई चीज लेनी पड़ेगी। ऐसे में कीमत भी पूछनी पड़ेगी। इसके लिए आप इस वाक्य का इस्तेमाल करें। बाजारों, स्ट्रीट फूड के स्टॉल और छोटी दुकानों में ये वाक्य आपके काफी काम आ सकता है।
धन्यवाद- Gamsahamnida
कोरियाई संस्कृति में विनम्रता का बहुत महत्व है। इसलिए रेस्तरां, टैक्सी, वॉचमैन आदि का आभार व्यक्त करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग में भी कर सकते हैं।
माफ कीजिए- Joesonghamnida
भीड़ में रास्ता बनाने के लिए या गलती से किसी से टकरा गए या किसी को एक्सक्यूज मी बोलने के लिए आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोज के दिनों में कई जगहों पर काम आएगा।
बाथरूम कहां है?- Hwajangsil eodieyo?
अनजान जगह पर टॉयलेट ढूंढ़ना अगर मुश्किल लग रहा है, तो आप किसी से रास्ता पूछने के लिए इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्वादिष्ट- Masisseoyo
कोरिया के रेस्तरां या स्ट्रीट फूड स्टॉल पर आपको कुछ बहुत अच्छा खाने को मिले, तो तारीफ करने के लिए आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं।
शाकाहारी- Chaesikjuuija
अगर आप वेजिटेरियन हैं या कोई डिश बिना मीट या अंडे के खाना चाहते हैं, तो उस डिश को पॉइन्ट करके ये शब्द बोलें। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये डिश वेजिटेरियन है या नहीं।
अंडा नहीं चाहिए- Gyeran bbaego
कोरियन खाने में अंडे का काफी इस्तेमाल होता है। अगर आप अंडा नहीं खाते या नहीं खाना चाहते, तो इस फ्रेज का इस्तेमाल करें। इससे आपका ऑर्डर बिना अंडे के तैयार किया जाएगा।
मैं आपसे प्यार करता हूं- Saranghaeyo
के-ड्रामा लवर्स को ये शब्द जरूर पता होगा। प्यार जाहिर करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
गुड लक- Hwaiting
किसी को मोटिवेट करने या उसका हौसला बढ़ाने के लिए आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अलविदा- Annyeonghi gaseyo
अगर आप किसी से मिले और आप से मिलने के बाद अब वो जा रहा है, तो उन्हें ये शब्द कहें।