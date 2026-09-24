स्विट्जरलैंड की क्या जरूरत जब देश में ही है यह जन्नत! जानिए क्यों हर मौसम में जादुई लगती है कश्मीर की घाटी
भारत में हिमालय की गोद में बसा कश्मीर अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के कारण 'धरती का स्वर्ग' कहलाता है।
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी जगह है, जिसकी खूबसूरती सच में किसी का भी मन मोह सकती है। हम बात कर रहे हैं 'धरती के स्वर्ग' यानी कश्मीर की।
बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, हरी-भरी वादियां, खूबसूरत झीलें, रंग-बिरंगे फूल, सेब के बाग और ठंडी-ठंडी हवाएं इसे भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाती हैं। कश्मीर सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक ऐसा नायाब तोहफा है, जिसे जो भी एक बार देख ले, वह जिंदगी भर इसकी खूबसूरती को भूल नहीं पाता।
आइए जानते हैं, वे कौन सी बातें हैं जो कश्मीर को सच में जन्नत बनाती हैं।
सफेद चादर ओढ़े बर्फ की पहाड़ियां
कश्मीर की ऊंची-ऊंची पहाड़ियां साल के कई महीनों तक बर्फ की सफेद चादर से ढकी रहती हैं। सर्दियों के मौसम में यहां का नजारा इतना जादुई हो जाता है कि इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश और दुनिया भर से पर्यटक खिंचे चले आते हैं।
डल झील और शिकारे का यादगार सफर
श्रीनगर की डल झील पूरे कश्मीर की शान है। यहां हाउसबोट में ठहरना और शिकारे की सवारी करना पर्यटकों को एक बेहद खास और यादगार अनुभव देता है। झील के चारों ओर घिरे पहाड़ और खूबसूरत बगीचे इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं।
बर्फ और रोमांच का परफेक्ट ठिकाना 'गुलमर्ग'
अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो गुलमर्ग आपके लिए एक बर्फीली जन्नत है। यह जगह अपनी शानदार बर्फबारी, स्कीइंग और 'गोंडोला राइड' के लिए मशहूर है। आपको बता दें कि यहां की गोंडोला राइड को दुनिया की सबसे ऊंची केबल कारों में गिना जाता है।
पहलगाम की वादियां और लिद्दर नदी
प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए पहलगाम किसी सपने से कम नहीं है। अपनी हरी-भरी वादियों, कल-कल बहती लिद्दर नदी और बेहद शांत वातावरण के कारण यह जगह सुकून तलाशने वालों की पहली पसंद मानी जाती है।
मुगल गार्डन्स की शाही खूबसूरती
श्रीनगर में मौजूद शालीमार बाग और निशात बाग जैसे प्रसिद्ध मुगल गार्डन अपनी शानदार बनावट के लिए जाने जाते हैं। यहां के सुंदर फव्वारे और तरह-तरह के रंग-बिरंगे फूल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं।
सेब और केसर की खुशबू से महकते बागान
कश्मीर की पहचान सिर्फ पहाड़ों से नहीं, बल्कि यहां के विश्व प्रसिद्ध सेब और केसर से भी है। यहां के बागानों में टहलना और सीधे पेड़ों से ताजे सेब तोड़कर खाना एक ऐसा अनुभव है, जो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा।
हर मौसम का अपना एक अलग रंग
कश्मीर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां हर मौसम अपना एक अलग और खूबसूरत रूप लेकर आता है। वसंत में जहां वादियां फूलों से सज जाती हैं, वहीं गर्मियों में हरे-भरे पहाड़ और ठंडी हवाएं सुकून देती हैं। पतझड़ के मौसम में पेड़ों के लाल-पीले पत्ते एक अलग ही छटा बिखेरते हैं, और सर्दियों में तो पूरी घाटी ही बर्फ से ढक जाती है।
सुकून और शांति का दूसरा नाम
अगर आप शहरों की भागदौड़, शोर-शराबे और तनाव से दूर कुछ पल शांति से बिताना चाहते हैं, तो कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं। यहां की आबोहवा और शांत वातावरण आपको एक गहरी मानसिक शांति और सुकून का अहसास कराता है।
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