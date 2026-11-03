मुन्नार की वादियों से एलेप्पी के बैक वॉटर्स तक: केरल घूमने जा रहे हैं, तो इन खूबसूरत जगहों की जरूर करें सैर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गॉड्स ओन कंट्री के नाम से मशहूर केरल भारत के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। अगर आप सुकून भरे माहौल में हरे-भरे नजारों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो केरल एक बेहतरीन ऑप्शन है।

केरल की संस्कृति, खान-पान और खूबसूरत नजारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप केरल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको यहां की कुछ खास जगहों पर जरूर घूमना चाहिए। आइए जानें इन जगहों के बारे में।

मुन्नार पहाड़ों और बादलों के बीच बसा मुन्नार केरल का सबसे मशहूर हिल स्टेशन है। समुद्र से लगभग 1600 मीटर ऊंचाई पर बसा मुन्नार दूर-दूर तक फैले चाय के बागानों, झरनों और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण तनाव भरी जिंदगी से ब्रेक लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

वरकाला अगर आपको समंदर और बीच पसंद है, तो वरकाला आपको काफी पसंद आएगा। वरकाला की बीच पर चट्टाने हैं, जो यहां की खूबसूरती पर चार चांद लगाती हैं। इसके अलावा, यहां चट्टानों के ऊपर बने कैफे भी टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट हैं।

कोच्चि कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ये शहर अपनी प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता के लिए जाना जाता है। यहां आप ऐतिहासिक फोर्ट कोच्चि, मट्टनचेरी पैलेस और सेंट फ्रांसिस चर्च देख सकते हैं। साथ ही, यहां औपनिवेशिक काल की इमारतें भी देखने को मिलेंगी।