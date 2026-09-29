शिमला-मनाली का फितूर छोड़िए! काजीरंगा से मुन्नार तक IRCTC के इन टूर पैकेज में घूमिए भारत के खूबसूरत कोने

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप रोजमर्रा के काम की थकान मिटाने के लिए किसी शानदार ट्रिप पर जाने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो भारतीय रेलवे आपके लिए दो बेहद रोमांचक टूर पैकेज लेकर आया है। एक पैकेज में आपको पूर्वोत्तर भारत के घने जंगलों और झरनों का मजा मिलेगा, तो दूसरे में दक्षिण भारत की शांत झीलों और चाय के बागानों का।

सबसे अच्छी बात यह है कि इन पैकेजों में आपके रुकने, खाने-पीने, घूमने और ट्रैवल इंश्योरेंस का पूरा खर्च पहले से शामिल है। यानी आपको अपनी ट्रिप के दौरान किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है। आइए इन दोनों पैकेजों के बारे में डिटेल में जानते हैं।

असम और मेघालय टूर अगर आपको ऊंचे पहाड़, गिरते झरने और जंगल सफारी का शौक है, तो 6 रात और 7 दिन का यह पैकेज आपको जरूर पसंद आएगा। पैकेज का नाम: असम एंड मेघालय टूर

असम एंड मेघालय टूर बुकिंग कोड: WBA106

WBA106 प्रति व्यक्ति खर्च: ₹54,900 ट्रिप में क्या-क्या होगा खास? इस यात्रा में आप असम के गुवाहाटी और काजीरंगा नेशनल पार्क के साथ-साथ मेघालय की हसीन वादियों (शिलांग, चेरापूंजी और मावलिननांग) का लुत्फ उठाएंगे। सोचिए, काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे को देखने के लिए जंगल सफारी का अनुभव कितना मजेदार होगा।

इसके अलावा, आप चेरापूंजी और शिलांग में नोहकालीकाई वॉटरफॉल और एलिफेंट फॉल्स की सैर करेंगे। आपको एशिया के सबसे साफ-सुथरे गांव 'मावलिननांग' जाने और वहां मौजूद पेड़ों की जड़ों से बने अद्भुत पुल को देखने का मौका भी मिलेगा। गुवाहाटी के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन के साथ आपकी यह यात्रा पूरी होगी।

केरल हाउसबोट स्टे पैकेज 'God's Own Country' कहे जाने वाले केरल की शांति और हरियाली किसे नहीं भाती। IRCTC का यह पैकेज आपको 7 रात और 6 दिन की एक शानदार ट्रिप पर ले जाएगा। टूर का नाम: मेसमराइजिंग केरल विद हाउसबोट स्टे

मेसमराइजिंग केरल विद हाउसबोट स्टे बुकिंग कोड: WBA040C

WBA040C प्रति व्यक्ति खर्च: ₹66,700 ट्रिप में क्या-क्या होगा खास? इस सफर में आप कोचीन, मुन्नार, थेक्कडी, कुमारकोम और तिरुवनंतपुरम की खूबसूरती को करीब से देखेंगे। मुन्नार के धुंध भरे चाय के बागान और थेक्कडी के पेरियार नेशनल पार्क में मसालों के बगीचे व वन्यजीव आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे।