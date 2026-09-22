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48 घंटों में घूमें अंडमान और निकोबार की सबसे खूबसूरत जगहें, दो दिनों के लिए बेस्ट है ये ट्रैवल गाइड

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Tue, 22 Sep 2026 11:22 AM (IST)

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। अगर अंडमान घूमने के लिए सिर्फ ...और पढ़ें

अंडमान और निकोबार की इन खूबसूरत जगहों का करें दीदार (AI Generated Image)

अंडमान और निकोबार की इन खूबसूरत जगहों का करें दीदार (AI Generated Image)

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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अंडमान और निकोबार द्वीप भारत की सबसे खूसबूरत जगहों में से एक हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित ये द्वीप नीले पानी, सफेद रेत के तटों और अपने इतिहास के लिए जाने जाते हैं। अगर आप भी अंडमान और निकोबार द्वीप घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ दो दिन का ही समय है, तो ये ट्रैवल गाइड आपके लिए परफेक्ट है। आइए जानें अंडमान और निकोबार द्वीप घूमने के लिए दो दिनों की परफेक्ट ट्रैवल गाइड।

दिन-1 श्री विजया पुरम सिटी टूर

पहले दिन की शुरुआत अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी श्री विजया पुरम से करें। सुबह पहले एशिया की सबसे पुरानी चाथम सॉ मिल देखें और पास ही स्थित फॉरेस्ट म्यूजियम भी देखने जाएं। इनसे आपके अंडमान और निकोबार के इतिहास के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। इसके बाद सेलुलर जेल देखें और फिर समुद्रिका नेवल मरीन म्यूजियम में समुद्री जीवों के दीदार करें।  

इसके बाद सागरिका एम्पोरियम से स्थानीय हस्तशिल्प की खरीददारी करें। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, फिशरीज एक्वेरियम और साइंस सेंटर के भी दीदार करें। इसके बाद शाम होते-होते कॉर्बिन्स कोव बीच पहुंच जाएं और वहां से सनसेट का खूबसूरत नजारा देखें। रात को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर साउंड एंड लाइट शो का आनंद लें।

दिन 2- रोस आईलैंड और नॉर्थ बे की यात्रा

ट्रिप के दूसरे दिन अंडमान और निकोबार के मशहूर द्वीपों और एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद लें। सुबह अबरडीन जेट्टी से नाव पकड़कर रोस आईलैंड पहुंचें और वहां ब्रिटिश काल के अवशेषों का दीदार करें। इसके बाद नॉर्थ बे आईलैंड पहुंच जाएं, जो कोरल्स और वॉटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। यहां ग्लास-बॉटम बोट की सवारी करें और चाहें, तो स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। शाम होते होते श्री विजया पुरम लौट आएं और रात को सेलुलर जेल में आयोजित होने वाले लाइट एंड साउंड शो का मजा लें। 

कैसे पहुंचे अंडमान और निकोबार द्वीप?

अंडमान पहुंचने के लिए आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम और चेन्नई जैसे शहरों से फ्लाइट लेकर वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंच सकते हैं। ये हवाई अड्डा भारत के मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है और बिल्कुल सीधी कनेक्टिविटी है। 

इंटर-आईलैंड कनेक्टिविटी

द्वीपों के बीच ट्रैवल करने के लिए नाव या फेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज (DSS) फीनिक्स बे जेट्टी से सभी प्रमुख द्वीपों के लिए नियमित फेरी सवाएं चलाती है। आप चाहें, तो अबरडीन जेट्टी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नॉर्थ बे और वाइपर आईलैंड के लिए प्राइवेट बोट्स भी बुक कर सकते हैं। 

नाव और फेरी के अलावा, श्री विजया पुरम से शहीद द्वीप, स्वराज द्वीर और दिग्लीपुर जैसे द्वीपों तक पहुंचने के लिए हेलिकॉपटर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।