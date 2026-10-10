कभी साथ खेलते थे, अब बात तक नहीं होती! भाई-बहन के रिश्ते में फिर से मिठास ला सकती है सिबलिंग थेरेपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी की जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा है जिसे अक्सर हम उतना जरूरी नहीं मानते या फिर अनदेखा करते रहते हैं और वो है भाई-बहन का रिश्ता। जबकि यही रिश्ता पेरेंट्स के बाद हमारे लिए सबसे अधिक मायने रखता है।

बचपन में साथ खेलने-कूदने से पढ़ने-लिखने और बड़े होकर हारी-बीमारी में साथ देने तक, आजीवन बना रहता है। पर कई बार इस रिश्ते में कुछ गलतफहमियों और झगड़ों की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है। इसी को देखते हुए अब सिबलिंग थेरेपी की भी मदद ली जाने लगी है।

क्या है सिबलिंग थेरेपी? सिबलिंग थेरेपी फैमिली थेरेपी का ही एक हिस्सा है, जिसमें खासतौर से भाई-बहन के रिश्ते पर फोकस किया जाता है। यह भाई-बहनों की बीच बातचीत सुधारने और आपसी मतभेदों को दूर करने में मददगार है। इस थेरेपी का उद्देश्य उनके रिश्ते में सुधार कर दूरियां कम करना होता है। इसमें सिबलिंग के सामने आने वाली कई तरह की चुनौतियों को शामिल किया जाता है, जैसे-

सौतेले भाई-बहनों की बीच दूरियां

सिबलिंग के बीच हर समय रहने वाली राइवलरी

आपस में बातचीत न होती हो

माता-पिता की जिम्मेदारियों को संभालने से जुड़ा तनाव

परिवार में किसी बड़े बदलाव के बाद सेपरेशन की स्थिति क्या है इस तरह की थेरेपी की फायदे? थेरेपी के माध्यम से भाई-बहन अपनी बात को ठीक से रखना और अपनी फीलिंग्स को ठीक से जाहिर कर पाने की कला सीख पाते हैं। यह सालों की अनकही बातों को सामने लाने में मदद करती है।