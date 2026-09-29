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फिल्मी लव सॉन्ग्स को टक्कर देता है ये राजस्थानी लोकगीत, हर एक बोल में झलकता है पत्नी के लिए पति का प्यार

By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
Published: Tue, 29 Sep 2026 06:30 PM (IST)

यह राजस्थानी लोकगीत दांपत्य प्रेम और पारंपरिक श्रृंगार के महत्व को खूबसूरती से बयां करता है।

सुंदर गोरी रे नादान गोरी रे… क्या है इस राजस्थानी लोकगीत की कहानी? (Image Source: AI-Generated)

सुंदर गोरी रे नादान गोरी रे… क्या है इस राजस्थानी लोकगीत की कहानी? (Image Source: AI-Generated)

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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की रंग-बिरंगी संस्कृति में लोकगीतों का एक खास स्थान है। घूमर हो, कालबेलिया हो या कोई शादी का जश्न, राजस्थानी लोकगीतों के बिना सब अधूरा-सा लगता है। इन गीतों में एक ऐसा जादू है, जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है।

चाहे महफिल सजी हो या कोई पारंपरिक उत्सव, राजस्थानी लोकगीत हर आयोजन की जान होते हैं। हालांकि, जब हम इन गीतों को गुनगुनाते हैं या उन पर झूमते हैं, तो क्या हम कभी रुक कर उनके बोलों का असली मतलब समझने की कोशिश करते हैं?

क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही एक बेहद प्यारे गीत, "सुंदर गोरी रे, नादान गोरी रे…" के पीछे कैसा प्यार और सम्मान छिपा है? आइए, आज राजस्थान की लोक परंपरा से निकले इस मनमोहक गीत की कहानी जानते हैं।

इस राजस्थानी लोकगीत में घुला है पति का बेमिसाल प्यार

यह गीत राजस्थानी संस्कृति का एक ऐसा नगीना है, जो सीधे दिल में उतर जाता है। यह कोई आम गीत नहीं है, बल्कि एक पति द्वारा अपनी पत्नी की खूबसूरती और मासूमियत की तारीफ में गाया गया एक प्यारा-भरा तराना है।

इस गीत में 'सुंदर गोरी' का मतलब है एक खूबसूरत पत्नी, और 'नादान' कहकर उसकी मासूमियत और भोलेपन को दर्शाया गया है। यह गीत सिर्फ बाहरी सुंदरता का ही नहीं, बल्कि उसके स्वभाव की सरलता और लज्जा का भी बखान करता है।

नाक की नथनी और आंखों के सुरमे पर फिदा हुआ पति

इस लोकगीत के बोल भले ही बहुत आसान लगते हों, लेकिन इनके पीछे छिपे जज्बात बेहद गहरे हैं। इस गीत में पति अपनी पत्नी के पारंपरिक श्रृंगार का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन करता है।

पति कहता है, "थारो रूप रो करूं मैं बखान गोरी रे..." जिसका मतलब है कि मैं तुम्हारे रूप का वर्णन कैसे करूं। वह अपनी पत्नी की आंखों के सुरमे, सिर के लाल घूंघट, नाक की नथनी और हाथों की मेहंदी की तारीफ करता है।

यह केवल आभूषणों की बात नहीं है, बल्कि यह एक पति के अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, सम्मान और अपनत्व का प्रकटीकरण है। इसमें पत्नी को सिर्फ एक साथी ही नहीं, बल्कि घर की शोभा और अभिमान के रूप में देखा गया है।

दांपत्य प्रेम का प्रतीक हैं इस राजस्थानी लोकगीत के बोल

इस गीत की धुन इतनी मधुर और शब्द इतने मीठे हैं कि यह तुरंत जुबान पर चढ़ जाता है। इसी खासियत ने इसे राजस्थानी लोक संगीत में इतना खास बना दिया है।

जब भी यह गाना बजता है, तो यह सुनने वालों के दिलों में एक अजीब-सी मिठास घोल देता है। यह गीत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ और प्यार भरे वैवाहिक रिश्ते की अहमियत को भी दर्शाता है, जहां एक पति अपनी पत्नी के हर छोटे-बड़े श्रृंगार पर फिदा है और उसकी मासूमियत को सराहता है।

आज भले ही दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई है और तौर-तरीके बदल गए हैं, लेकिन 'सुंदर गोरी रे...' जैसी लोक धुनें हमें हमेशा अपनी जड़ों से जोड़कर रखती हैं। यह गीत हमें बताता है कि सच्चे प्रेम और सम्मान की अहमियत कभी कम नहीं होती।

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